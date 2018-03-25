Kürek Büyükler Türkiye Kupası - SAKARYA

- Yarışlardan detaylar - Sporculardan detaylar - Madalye töreniKürek: Büyükler Türkiye Kupası - Sapanca Gölü'nde 230 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışlar sona erdiSAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya 'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası'nda yarışlar tamamladı.Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışlarda 24 kulüpten 230 sporcu mücadele etti.Yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:Deniz küreği kadınlar: 1. Fethiye Belediyespor, 2. Altınboynuz, 3. Şişecam ÇayırovaDeniz küreği erkekler: 1. Beşiktaş, 2. Fenerbahçe, 3. AltınboynuzAkademi erkekler: 1. ODTÜ, 2. Kadir Has Üniversitesi, 3. Koç ÜniversitesiAkademi kadınlar: 1. ODTÜ, 2. Koç Üniversitesi, 3. Kadir Has ÜniversitesiErkekler: 1. Galatasaray, 2. FenerbahçeKadınlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Sakarya Gençlik MerkeziMüsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ile diğer yetkililer verdi.