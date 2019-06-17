Kurdukları grupla yetimlere umut oluyorlar

-Caner Karaçöl röportaj

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( ANKARA - ÖZEL) Ankara'da yetim ve ihtiyaç sahiplerine "gayemiziyilik" ANKARA



- Kurdukları 6 kişilik grupla yetim ve ihtiyaç sahipleri için çalışan grup, yardım bekleyenlerin umudu olmaya çalışıyor. Özel iş makinesi sektöründe çalışan Caner Karaçöl, sosyal medya üzerinden "gayemiziyilik" diyerek ihtiyaç sahiplerinin sesi olmaya çalışıyor. 6 kişiden oluşan gruplarıyla ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya söz veren grup, öğretmen, fırıncı ve iş makinesi operatörlerinden oluşuyor. Ankara'da Sincan ve çevresinde ikamet eden, çoğu yetim çocuklardan oluşan yaklaşık 97 - 98 tane çocuk ve annelerine her ay düzenli olarak yardım çalışmaları yapan hayırseverler, yapılan yardımlar kapsamında ailelerin faturaları, gıdaları ve kıyafetleri ile ilgili çalışmalar yapıyor. "İhtiyaç sahiplerini kendimizden ayırmıyoruz" Herhangi bir kurum yada kuruluşla çalışmadıklarını söyleyen Karaçöl, "Herhangi bir kurum ve kuruluşla çalışmalar yapmadık. Gönüllü arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var. Yani derneklerle çalışmamamızın sebebi ise onların koli şeklinde yardım yapması, bizde öyle değil. Biz aileleri alıyoruz depoya getiriyoruz. Kıyafetlerden diledikleri kadar alıyorlar, daha sonra biz aileleri götürüyoruz evlerinin yakınında bulunan marketlerden, ailelerin neye ihtiyaçları varsa onları kendileri alıyorlar. Derneklerin yada vakıfların vermiş olduğu kolilerde ailelerin tam ihtiyaçları karşılanmıyor, fakat biz anne ve çocuğu markete götürdüğümüzde kendilerinin neye ihtiyacı varsa onu alıyorlar. Bizim amacımız kendimiz ne yiyorsak, bu kardeşlerimize de ondan yedirelim" şeklinde konuştu.

"Her yaz yetim çocuklar için bir çalışma başlatıyoruz" Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ağırlıkta olmak üzere, hemen her okulunda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarının altını çizen Karaçöl, "Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu ağırlıkta olmak üzere hemen her okulunda ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklardan oluşan, aylık ortalama 100 - 150 tane çocuk giydiriyoruz. Her yaz yetim çocuklar için bir çalışma başlatıyoruz. Bu seneki çalışmamız her yetime 'bir bisiklet' dedik. Yaklaşık 42 - 43 tane bisiklet aldık çocuklara, bu gibi çalışmalar" ifadelerini kullandı. "Doğu ve Güneydoğu'dan öğretmenler, ihtiyaç sahiplerini tespit ederek bilgileri bize ulaştırıyor" Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden, özellikle öğretmenlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için kendilerine ulaştığını bildiren Karaçöl, "Sosyal medya üzerinden ulaşanlarda var. Bizim çevremizdeki arkadaşların Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı olmak üzere oralarda görev yapan öğretmen arkadaşlara biz haber gönderiyoruz. Onlar okullarında okuyan yoksul ve yetim öğrencileri tespit edip, bize yaş, cinsiyet ve beden bilgilerini gönderiyorlar. Biz ayakkabıları sıfır alıyoruz, geriye kalan kıyafetleri depoda bulunan atılası olmayan temiz kıyafetlerle birlikte bir koli hazırlayarak fazla fazla gönderiyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Eşyası olmayan ailelere sıfırdan ev dizmeye çalışıyorlar" Öte yandan, taşradan gelen ve Türkmen ailelerinin çektikleri sıkıntılardan bahseden Karaçöl, "Bu ailelerin hiçbir şeyi yok. Bir yatak, döşek ve varsa bazılarında birkaç kilim oluyor. Bunun dışında hiçbir yatacak yada oturacak eşyası olmayan ailelerle karşılaştık. En son karşılaştığımız aile, çöpten topladıkları kartonların üzerinde yatan 4 kişilik bir aileydi. Bu şekilde 20'den fazla ailenin ev eşyasını duyuru yoluyla dizdik" dedi.



