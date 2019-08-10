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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kurbanlıkları almaya giden yayalara otomobil çarptı!

Kurbanlıkları almaya giden yayalara otomobil çarptı!

Kaza yerinden detay

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ile hastaların getirilmesi

( BURSA )- Dehşet veren kaza 1'i ağır 2 yaralı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlıklarını almaya giden yayalara otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza İnegöl ilçesi Ortaköy yolunda meydana geldi. Ahmet K. ve Muharrem T. sabah Ortaköy yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte kurbanlık aldılar. İki kişi akşam saatlerinde aldıkları kurbanlığı almak için çiftliğe doğru yürürken İnegöl'den Ortaköy istikametine doğru seyir halinde olan Macit T'nin kullandığı 16 NAV 90 plakalı aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki şahıstan Ahmet K. kazada ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Muharrem T. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yayalara çarpan otomobil ise metrelerce illerde ancak durabildi. Duran aracın peşinde koşan hafif yaralı Muharrem T araç sürücüsünü darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Darp edilen otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından farklı bir hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan Ahmet K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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