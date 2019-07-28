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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kurbanlıklara tekmeli ve sopalı eziyet tepki çekti İzle

Kurbanlıklara tekmeli ve sopalı eziyet tepki çekti İzle

Gençlerin kurbanlıkların üzerinde ayakları ile dolaşması

Kurbanlık Hayvan Cenin Harekete Geç Cep Telefonu Hayvan 

-Gençlerin hayvanlara sopa ile vurması
-Hayvanlara tekme atmaları
-SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz açıklama

( İSTANBUL )- İstanbul’a getirilen kurbanlıklara, TIR üzerinde yapılan tekmeli ve sopalı eziyet tepkilere neden oldu- SOHAYKO Derneği Başkanı Yılmaz, “Bu görüntüler artık yeni Türkiye’ye yakışmıyor” İSTANBUL

- İstanbul’a bir TIR üzerinde getirilen büyük baş hayvanlara yapılan tekmeli ve sopalı eziyet, tepkilere neden oldu. Olayı görüntüleyen vatandaşlar, hayvanlara eziyet gençlerle ilgili şikayette bulunurken, görüntüyü izleyen bazı dernekler de harekete geçti. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden İstanbul’a TIR’la getirilen büyük baş kurbanlık hayvanlara iki genç tarafından tekme ve sopalarla yapılan eziyet tepkilere neden oldu. Tepkilere yol açan görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile Çamlıca gişelerde çekildi. Yol kenarına TIR’ı park eden gençlerin TIR’ın kasasında bulunan büyük baş hayvanların üzerinde dolaştıkları görüldü.
Ellerindeki sopa ile hayvanlara vuran ve zaman zaman da tekme atan gençler, uzun bir süre bu eziyetlerini sürdürdü. Yaşanan olayı görüntüleyen vatandaşlar ise, görüntüleri ilgili kurumlara göndererek şikayetçi oldu. O görüntünün iletildiği derneklerden biri olan SOHAYKO Derneği’nin Başkanı Yasin Yılmaz, “Bugün derneğimize bir ihbar geldi. İç Anadolu’dan ve Anadolu’dan kurban için kesilmeye getirilen büyük baş hayvanların Çamlıca gişelerde bir TIR’ın üzerinde dayak yediğini gördük. Tekmelendiğini, üzerilerinde yüründüğünü gördük. Bu bizi ve bütün hayvanseverleri derinden etkiledi” dedi.
Bu konu ile alakalı olarak Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını ifade eden Yılmaz, “Bu hayvanların denetlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu görüntüler artık yeni Türkiye’ye yakışmıyor. Çünkü, bu da işkencenin farklı bir yöntemi. Zaten saatlerce yolculuk ediyorlar, aç susuz geliyorlar. Bir de üstüne dayak yiyorlar. Ve ondan sonra da kurban ediliyorlar. Bu işleyişin bir an önce değişmesi gerekiyor. Ciddi tedbirler alınıp bu araçların denetlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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