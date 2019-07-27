Kurbanlıklar yola çıktı

-hayvanlardan detay

-tırların ilaçlama detay

-hayvan küpe kontrolü

-röportaj



( BİNGÖL )- Bingöl'ün yaylalarında yetiştirilen kurbanlık hayvanlar, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere batı şehirlerine doğru gönderilmeye başlandı BİNGÖL



- Bingöl'ün yaylalarında yetiştirilen kurbanlık hayvanlar, veteriner kontrollerinin ardından başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere batı şehirlerine doğru gönderilmeye başlandı. Doğu ve Güneydoğu’nun genelinde olduğu gibi Bingöl’den de kurbanlık sevkiyatları hızlandı. Kentin özellikle yaylarında beslenen hayvanlar, köylerden araçlara yükleniyor. Yüklenen hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne getirilerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere batı illerine gönderilmek üzere yola çıkıyor. Besiciler, fiyatları 15-20 bin TL arasında değişen kurbanlık büyük baş hayvanların satışlardan umutlu olduklarını aktardı. Kurbanlıklarını köyden tırlara yükleyerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne getiren besicilerden Mehmet Bayar, “ Nasip olursa İstanbul’a doğru yola çıkıyorum . Tarım Müdürlüğünün kontrolünde sevk işlemlerimizi bitirdikten sonra yola çıkacağız. Veteriner hekimler, hayvanların aşılarını, küpelerini ve diğer kontrollerini zamanında yaptılar. Sevk işlemlerimizde herhangi bir sorun yok. İnşallah kurbanlık satışlarımızda iyi gider, rahat bir şekilde satarız” dedi.

Sancak Beldesi’ne bağlı Balıklıçay köyünden hayvanları getiren Seyithan Baki ise,"Hayvanlara çobanlık yapıyorum. Araçlara yükledik, İstanbul’a götüreceğiz. Gerekli sevk işlemlerini yaptılar, sorun çıkmadı. İnşallah satışlarda yüzümüz güler”ifadelerini kullandı. Öte yandan kurban sevkiyatlarının yaklaşık bir haftada daha süreceği, talep durumuna göre hareket edileceği aktarıldı.

