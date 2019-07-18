Kurbanlıklar batıya doğru yol açıktı İzle

-- Sevkiyat yapılan araçlara hayvanların yüklenmesi

-- Kol yoran pazarlıkları

-- Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ile röportaj

-- Satıcı ve alıcılardan röportaj

-- Hayvanlardan genel görüntü ve detaylar



( ERZURUM - ÖZEL)- Doğu’dan kurbanlık sevkiyatları başladı- Hayvan pazarında kol yoran kurbanlık pazarlıkları kızıştı- Kurban alırken nelere dikkat edilmeli?-Hayvan pazarında yoğunluk havadan görüntülendi ERZURUM



- Türkiye’de hayvan varlığı bakımında ilk sıralarda yer alan Erzurum’da Kurban Bayramı’na yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, tırlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü getirilerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler kurbanlıklarını İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi illere kamyon ile sevk etmeye başladı.

Erzurum hayvan pazarında hareketlilik yaşanırken satıcılar ile alıcılar arasında kol yoran pazarlıklar yapılmaya başlandı. Besi sahipleri yem fiyatlarının ve nakliye ücretlerinin yüksek olmasından tedirgin. Kurban fiyatlarının geçen yıla göre aynı olduğunu da dile getiren üreticiler, kurbanlıkların ellerinde kalması endişesini yaşıyor. Kurbanlık hayvanlarının büyükşehirler de daha kolay satmayı hedefleyen üreticiler, "Kurbanlıklarımızı yükledik. Yola çıkıyoruz. İnşallah hayırlısı olur da bütün hayvanlarımızı satarız" diyerek yola çıkıyorlar. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım yem fiyatlarından dolayı kurbanlık fiyatlarında bir artış beklediklerini ifade ederek, “Kurban Bayramına 25 günlük bir zaman kaldı. Büyük şehirlere sevkiyatı başlattık. Umut ediyoruz ki satışlarımız iyi olur. Fiyatlar geçen yıla göre aynı durumda. Sadece bu yıl yem fiyatları arttı bu yüzden bir artış olabilir. Bayrama daha var ilimizde bayrama 1 hafta kala yoğunluk yaşıyoruz” dedi.

Yıldırım Kurban alırken dikkat edilecek şeyleri ise şöyle sıraladı: “Bir hayvanın kurban olabilmesi için bazı şartlar vardır. Kurbanlar Sığır, Keçi, Koyun, Manda ve Deve ’den olur. Sığırlarda ilk özellik hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Koyun ve Keçi gurubunda 6 ayını doldurması lazım. Mandalar ’da 2 yaşına ulaşması gerekli. Develerde ise bu yaş 5 yaşının dolmasıdır. Sığırlara geri dönecek olursak hayvanın vücudunda ki organlardan her hangi birinin eksik olmaması lazım. Gözlerinin görüyor olması ve boynuzlarının tamamının veya 3’de 1’inden fazlasının yerinde olması gerek. Hayvanın iyi beslenmesi ve cılız kalmaması lazım. Hayvanı keseceğiniz kurban edeceğiniz zaman kesileceği yere kendi ayakları üzerinde gitmesi önemli şartlardan birisidir.”

