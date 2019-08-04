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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Kurbanlık sığırları çatıdan vinçle indirdiler

- Kurbanlık sığırları çatıdan vinçle indirdiler

Sığırları indirme görüntüsü

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Lyon Keçi Şahit 


- Pakistan'ın liman kenti Karaçi’de bir ailenin çatıda yetiştirdiği sığırlar kurbanlık için uygun olunca, bayram öncesi çatıdan vinçle indirildi. Pakistan halkı Kurban Bayramı'na hazırlanıyor ancak bu yılki hazırlıkların en ilginci ülkenin Karaçi şehrinde yapıldı. Karaçi'de yaşayan bir aile çatıda yetiştirdikleri sığırları bayramda kurban edebilmek için vinçle indirdi. Bölge sakinleri ise, az görülecek bu ilginç hadiseye şahit olabilmek için binanın etrafında toplandı. Aile üyeleri çatıdaki keçileri ve 3 sığırı bir yıldan uzun süredir beslediklerini açıkladı.
Pakistan’da bu yıl, 300 bin inek, 400 bin keçi, 1 milyon koyun ve 100 bin deve kurban edilecek.
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