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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı İzle

Kurbanlık koçu otomobil bagajında böyle taşıdı İzle

Koyunun bagajda taşınması

Efes Kamera Cep Telefonu Hayvan 

-Genel detay

( İSTANBUL )- Kurbanlık hayvana eziyetin böylesi İSTANBUL

- Şişli'de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şişli Bomonti'de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun görenleri hayrete düşürdü. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Görüntülerde, koyunun nefes alabilmesi için bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor.
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