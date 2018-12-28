Kurbanlık koçlarını dolandırıcılara kaptırdı

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( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kurbanlık koçlarını dolandırıcılara kaptıran vatandaş, şahısların bir an önce cezalandırılmasını istedi. Daha önce geçirdiği trafik kazası sonucu yürümekte zorluk çeken 54 yaşındaki Metin Engin, geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi kurbanlık koç aldı. Koçları satışa çıkaran Engin, kendisine telefonla ulaşan bir alıcıyla 14 bin liraya anlaştı. İddiaya göre 12 koçu kamyonete bindiren şahıslar, Metin Engin’e kahvehanede parayı vereceklerini söyleyip kayıplara karıştı. Olayın ardından Metin Engin, adli makamlara suç duyurusunda bulundu. O gündür parasını alamadığı için rahatsız olduğunu ifade eden Metin Engin, psikolojik dengesinin bozulduğunu söyledi.



Engin, "Emekli maaşımla 2 çocuğumu okutarak geçinmeye çalışıyorum. Sağlık sorunlarım var, zor durumdayım. Yetkililerden dileğim bir an önce beni dolandıran bu şahısların yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



