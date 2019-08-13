Kurbanlık fiyatları son günde yarı yarıya düştü

--Besiciler ile röp

--Düşük rakamdan pazarlık

--Kurban kesilmesi

--Pazardan drone görüntüsü

--Detaylar



( SİVAS ) -- Sivas’ta Kurbanlıklar besicinin elinde kalırken son günde fiyatlar yarı yarıya düştü SİVAS



- Sivas’ta kurbanlık satışları besicileri memnun etmezken son günde kurbanlık koç fiyatları yarı yarıya düştü. Sivas’ta bu yıl kurban satışları besicilerin istediği gibi gitmedi. Kurban bayramının bitimine 2 gün kalmasına rağmen besiciler ellerinde kalan kurbanlıkları satamadıkları için kurban pazarından ayrıldı. Pazarda kalan birkaç satıcı ise ellerindeki kurbanlıkları tüketebilmek için kurbanlık koç fiyatlarını 400 TL’ye kadar düşürmek zorunda kaldı. Besiciler satışların beklediklerinin çok altında gerçekleştiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl elimizdeki kurbanlıkların yarısını satmıştık. Bu yıl yüzde 10’unu zor sattık. Çeşitli illerden Sivas’a gelen besiciler ellerindeki malları satamadıkları için erkenden ayrılmak zorunda kaldılar. Bizde 800- bin liraya satmamız gereken koçları 400 ile 600 liradan satmaya çalışıyoruz.” dediler. Düşük rakamlarla kurban kesmek isteyenler son gün fırsatını kaçırmadı. Son günlerde fiyatların düşeceğini tahmin edenler kurban pazarına gelerek kurbanlarını burada kestirdi. (OE-GF-

