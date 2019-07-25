Kurbanlık alacaklar bu hususlara dikkat Haberi

-bakıcıların kurbanlıkların yem ve su kanallarını kontrol etmesi

-kurbanlıkların dişlerine bakılması

-veterinerler odası başkanı röportaj



( KAYSERİ )-Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: ”Hastalıklara karşı önlem olarak küpesiz kurbanlık alınmasına karşıyız” KAYSERİ



- Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kurban kesecek vatandaşların kurban seçerken dikkat etmesi gereken özellikleri anlattı. Kurbanlık hayvanların fiziksel olarak sağlıklı olmaları dışında, iç organlarının da sağlıklı olması gerektiğini belirten Akgün Ergül, kurban sahiplerinin şüphelendikleri bir durumda hayvanı veteriner hekimlere götürerek muayene ettirebileceklerini söyledi.



Hayvanların özellikle uzuvlarında eksik olmaması gerektiğini ve mümkün olduğunca erkek hayvan kesilmesi gerektiğinin altını çizen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Kurbana sayılı günler kaldı. Artık çiftliklerde de kurbanlık hayvanlar satılmaya başlandı. Yakın bir zamanda da belediyemizin belirlediği satış yerlerinde de kurbanlıklar satılmaya başlayacak. Kurbanlık hayvan alacak vatandaşların dikkat etmeleri gereken hususların başında, hayvanın tüylerinin parlak olması, gevişini getiriyor olması, ağzında ve burnunda akıntının olmaması, donuk değil canlı bakması gerekmektedir" dedi.

Ergül, "Tüm bunlar fiziksel olarak sağlıklı bir hayvanın kriterlerini gösterir bize. Bunların haricinde hayvanın boynuzları kırık, kuyruk ve kulaklarında kesik olmamalıdır. Bunlar da kurban olacak hayvanın önemli kriterleri. Biz veteriner hekimler olarak, dişi hayvanların değil erkek hayvanların kurban olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü dişi hayvanlar çok zorda kalınmadıkça kesilmemelidir. Kurban olacak hayvanların da kulağında tanımlama numarası dediğimiz küpe numarası olması gerekmektedir. Bu küpe numaraları hayvanın yaşını, yapılan aşılamaları ve nereden geldiğini aynı insanlardaki T.C. kimlik numarası gibi özetlemektedir. Onun için küpesiz hayvanlar bizim için kaçak statüsünde hayvanlardır ve kesilmesi doğru değildir bize göre. O yüzden belediyenin pazar yerine çıkacak hayvanlar küpeli ve sevk raporu alınmış belgeleriyle ve özel araçlarla gelecekler” diye konuştu.

Akgün Ergül, hayvanların dışarıdan bakınca belli olmayan hastalıklarının da olabileceğine dikkat çekerek, böyle bir durumda vatandaşların Tarım Orman İl Müdürlüğü Veteriner Hekimlerine müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.



“Vatandaşlarımız kurban etinde şüpheli bir durumla karşılaşılırsa, önce veteriner hekimlere müracaat etmelidir. Bununla ilgili en yaygın olan hastalık tüberküloz dediğimiz hastalıktır" uyarısında bulunan Ergül, "Bu hastalık insanlara da bulaşmaktadır. Hastalık dışarıdan bakınca belli olmuyor ve hayvan kesildikten sonra vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıklarında hiçbir şekilde müdahale etmesinler. Hastalık belirtisi ise, kesildikten sonra akciğerlerde iltihaplı odaklar, boncuk tarzında meydana gelir. Hatta akciğerler kaburgaya yapışmış olur ve iltihap bariz bir şekilde belli olur. Kulak küpesi de bu durumlar için gerekli. Vatandaşlar hastalıklı ete hiçbir şekilde müdahale etmesinler Tarım Orman İl Müdürlüğü Veteriner Hekimlerine müracaat etsinler” dedi.

Hayvanların uygun ortamlarda özel ve özenli olarak yetiştirilmesi gerektiğini ve ağzındaki dişlere bakarak kurbanlık çağa gelip gelmediğinin anlaşılabileceğini söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Kurbanlık olacak hayvanların tesislerde özel bir şekilde beslenmekte. Uzun süreli yani yaklaşık 1 yıllık bir süreyi kapsıyor bu. Hayvanlar uygun bir şekilde alınarak gerekli aşılamaları yapıldıktan sonra, hayvanları sağlıklı bir şekilde belirli gıdalarla ve ilerleyen dönemlerde de fabrika yemi dediğimiz özel yemlerle beslenerek özenli bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Kurban olarak pazara çıkarmadan önce de yem oranı arttırılarak beslenmeli ve düzenli olarak tımar edilmeliler. Vatandaşlarımız kurban seçerken dişlerine bakarken de şunlara dikkat etmeliler, sığır cinsi hayvanlarda kurban olması için 2 yaşını doldurması gerekmektedir. Tabi bu yaşını da ya diş tayiniyle ya da küpesinden anlıyoruz. Diş tayininde, öndeki süt dişi dediğimiz küçük dişlerin çıkıp daha sonra yerine kazma diş dediğimiz büyük dişlerin gelmiş olması lazım. Bu da 2 yaşında ve kurban olabilecek bir hayvanı tanımlamaktadır. Onun için kurbanı alırken hayvanın ağzı açılarak dişlerine bakılır” ifadelerini kullandı.

