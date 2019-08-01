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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurban yakalama timi bayrama hazır

Kurban yakalama timi bayrama hazır

Kurban yakalama timinden görüntü

Kaçan Kurbanlık Kurban Bayramı Uyuşturucu Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan 

-Ekipler
-konuşma
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Osmangazi Belediyesi tarafından kaçan kurbanların yakalanması için kurulan tim bayrama hazır. Tim, kaçan büyükbaş hayvanları sakinleştirici iğne ile zarar görmeden yakalayarak sahibine teslim edecek. Osmangazi Belediyesi kurban bayramına az bir süre kala kaçan kurbanlıklar için tedbir aldı. Kurban yakalama timi, kurbanlıkların kaçması durumunda hemen müdahale edecek. Sakinleştirici iğne ile hayvana zarar vermeden yakalanacak olan kurbanlıklar sahibine teslim edilecek. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 2’şer kişilik 3 ekipten oluşan tim, Veysel Karânî ve Geçit mahallelerinde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından uyuşturucu iğne dozajı, havalı tabanca ve halat kullanımıyla ilgili eğitimleri alan ekip, hazırlıklarını tamamladı. Hayvana nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvana zarar vermeden nasıl yakalanır gibi konularda da eğitimli olan ekip, bayram boyunca Osmangazililerin yardımına koşacak. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde Osmangazi Belediyesi’nin 444 16 01 ve 241 41 05 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecekler. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hayvanları kaçan sonucu vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve ortaya çıkan kötü görüntülerin önüne geçmek için ekibimiz ücretsiz olarak bayram boyunca hizmet verecek. Vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacaklar” dedi.

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