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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

- Hayvan pazarından drone görüntüleri

Yarış İslam Hayvan Pazarı Hayvan 

-- EN büyük boğa olan " İmparator"dan detaylar
-- Besici ile röportaj
-- Hayvan pazarında ki tonluk boğalar
-- Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM )- Bu boğaların hepsi araba fiyatına satılıyor- Hayvan pazarı havadan görüntülendi ERZURUM

- Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor. Araba fiyatına olan kurbanlıklar 23 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar alıcı buluyor. Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.
Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor. Erzurum’da pazardaki en büyük ilgiyi ise 1 tonun üzerinde ki boğalar görüyor. Erzurum’un yaylalarında yetişen boğalara otomobil fiyatı biçilirken pazarın en büyük boğası olan 1 ton 200 kilogramlık “ İmparator” isimli boğa 27 bin 500 liraya alıcısını bekliyor. 21 bin liraya satılan 'Doğu Bey' isimli boğanın sahibi İslam Yıldırım ise "Hayvanımız tam 1 ton ağırlığında. Sattığımız sahibinin iş yeriyle aynı isme sahip bir boğa alıcısına hayırlı olsun” dedi.

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