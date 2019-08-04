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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kurban pazarının 'Paşa'sı 25 bin liraya satıldı - TEKİRDAĞ İzle

Kurban pazarının 'Paşa'sı 25 bin liraya satıldı - TEKİRDAĞ İzle

Kurban pazarının "Paşa"sı 25 bin liraya satıldı - TEKİRDAĞ

: - Kurban pazarının "Paşa"sı - Dananın sahibi Arif Keskinoğlu ile röportaj Kurban pazarının "Paşa"sı 25 bin liraya satıldı - Tekirdağ 'da kurban pazarına getirilen "Paşa" isimli bin 200 kiloluk dana, 7 kişi tarafından satın alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, kurban pazarına getirilen "Paşa'' isimli bin 200 kiloluk dana, 7 kişi tarafından satın alındı.Hıdırağa Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan kurban pazarına, üreticiler hayvanlarını getirmeye başladı.
Sinop'tan bir üretici tarafından getirilen, pazarın en büyük ve ağır danası olan bin 200 kiloluk "Paşa" büyük ilgi gördü.Dananın sahibi Arif Keskinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşında olan Paşa'yı yavruyken aldığını ve bir çocuk gibi yetiştirdiğini söyledi.

Dananın, Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Cevizlibağ köyünde doğal ortamda özel olarak yetiştirildiğini anlatan Keskinoğlu, "Ben, Paşa'yı küçüklüğünden bu yana özel olarak ilgilenerek büyüttüm. Şu an 3 yaşında, çok kuvvetli ve özel bir dana. Bin 200 kilo ağırlığındaki Paşa, Çorlu kurbanlık büyükbaş hayvan pazarında satışa sunulan en büyük dana." dedi.
Hayvan pazarında büyük ilgi gören Paşa, 7 kişi tarafından, yapılan pazarlık sonrası 25 bin liraya satın alındı.

Kurban Pazarı Muhabir Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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