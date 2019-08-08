Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurban pazarında ‘ultrason’ timi iş başında İzle

Kurban pazarında ‘ultrason’ timi iş başında İzle

Kurban pazarında veterinerlerin ultrasonla gebe hayvan kontrolü

Kurban Pazarı Gebelik Testi Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Ultrasonla yapılan kontrolden görüntüler
-Tokat Valisi Ozan Balcı'nın çalışmalarla ilgili bilgi alması
-Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Tokat Şube Müdürü Salih Çelik ile röp.
-Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı ile röp.

( TOKAT -ÖZEL) - Tokat’ta, Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı ‘ultrason’ timi tarafından kontrol edildi, 305 gebe hayvanın kesilmesi önlendi TOKAT

- Tokat’ta, Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı ‘ultrason’ timi tarafından kontrol edildi, 305 gebe hayvanın kesilmesi önlendi. Tokat 2023 Vizyonu Tarım Tokat projesi kapsamında “Gebe inekler meraya buzağılar yaşama dönüyor’ projesi kapsamında ultrason cihazları alınarak denetim yapıldı. Klinisyen hekimlerce muayene edilen bin 200 dişi hayvandan 300’ü hayvan gebelik testi yapılarak kurban pazarına alınmadı. Kurban pazarında ayrıca veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde gebe olduğu tespit edilen 5 hayvan üzerine ‘gebe’ yazılarak satışına izin verilmedi. Yapılan denetimlerin ülke ekonomisine 2 milyon katkısı olduğu kaydedildi. Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen ile kurban pazarını gezerek denetimlerle ilgili bilgi aldı. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Tokat Şube Müdürü Salih Çelik, kurban pazarında ultrason cihazı ile yapılan kontrolde 5 gebe hayvan tespit edildiğini söyledi.

Gebe olduğu tespit edilen hayvanların üzerine ‘gebe’ yazıldığını belirten Çelik, “Gebe olduğu tespit edilen hayvanları kurban pazarından çıkartıyoruz. Böylece bir can değil yavrusu ile iki canı kurtarmış oluyoruz” dedi.
Raporu olmayan dişi hayvanı almayın uyarısı Gebelik muayenesinde önceden klasik yöntemler kullanıldığına dikkat çeken Çelik, “Klasik yöntemlerle 4-5 aylık hamile olduğunda gebelik tespiti yapabiliyorduk. Ultrasonla yapılan denetimlerde 45-50 günden itibaren gebelikleri tespit edebiliyoruz. Muayenesi yapılan hayvanlara gebe olmadığına dair rapor tanzim ediyoruz. Kurban alacak olan vatandaşlarımızın bu raporu sorgulamalarını istiyoruz. Bu raporu olmayan dişi hayvanın satılması ve kesimi yasaktır. Yapanlar hakkında kabahatler kanuna göre cezai işlem yapmaktayız” diye konuştu.
Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı ise ultrasonla yapılan denetimlerin daha güvenilir olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı öncesinde 105 serbest klinisyen hekimle beraber tüm kurbanlık vasfını taşıyabilecek büyükbaş hayvanlarda gebelik muayenelerin gerçekleştirdik. Özellikle 2.5 ayında düşük gebe hayvanlarda gebelik muayenesi daha iyi yapabilmek için ultrason kullandık. Kurban keseceklerin gönül rahatlığı ile gebe olmadan hayvanlarını kesebilmesi için damızlık değer taşıyan hayvanların kesimini engellemek için elimizden yaptık” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı