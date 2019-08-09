Kurban pazarında türkü sesleri yükseliyor

-Türki ziyafetini dinleyerenlerin alkışlayarak bir daha şeklindeki tezahüratları

-Yusuf Kocaman ve vatandaşlarla röp.



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta kurulan kurban pazarında türkü söyleyen besici verdiği mini müzik ziyafeti ile alkış topluyor. Tokat merkeze bağlı Şenköy’den kurban pazarına büyükbaş kurbanlık getirerek satan Yusuf Kocaman (55) çadırda kurbanlıklarına alıcı beklerken türkü söylemeyi ihmal etmiyor. Yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanın satıldığı kurban pazarına Kocaman’ın yanık sesini duyanlar ise çadır etrafında toplanarak onu dinliyor. Alkışlarla birlikte 'bir daha' şeklinde tezahüratlar üzerine parçalar seslendirmeye devam eden Kocaman, kurban pazarını renklendiriyor. Kurbanlık satarken stres attıklarını ifade eden Kocaman, “Bizde müzik var, hoş görü var, insan sevgisi var. Başka bir şeyimiz yok, geçinmeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızı yemleyip sularken türkü söylüyoruz. Radyo dinlemeyi, müziği çok seviyorum” dedi.



