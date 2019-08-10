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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kurban pazarında hareketlilik havadan görüntülendi

Kurban pazarında hareketlilik havadan görüntülendi

kurban pazarının drone ile görüntüsü

Kurban Pazarı İsabey Hayvan 

-hayvanların araçlarla taşınmasının havadan görüntüsü
-kurbanlıkların araçlara bindirilmesi
-vatandaşlarla ve satıcılarla röportaj
-kurbanlıkların pazardan görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bayram arifesinde kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Bursa'da kurban pazarlarındaki hareketlilik havadan da görüntülendi. Kurban bayramı arifesinde Bursa’da kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. İsabey Kurban Pazarı ve Panayır Kurban Pazarı'ndaki büyük ve küçük başların satışı devam ediyor. Hayvan satıcıları geçen yıla göre işlerin biraz durgun gittiğini belirterek, satışların bayram boyunca devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlar ise geçen yıla nazaran hayvan fiyatlarında büyük artış olmadığını ifade etti.
(SD-
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