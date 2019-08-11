Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kurban kesmeye giderken, kaldırıma çarpan araç böyle takla attı İzle

Kurban kesmeye giderken, kaldırıma çarpan araç böyle takla attı İzle

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası 

-Olay yerinden görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kaza anı kameraya yansıdı İSTANBUL

- Esenyurt'ta kurban kesmeye giden Ergün Şimşek isimli vatandaş kavşakta başka bir aracın kendisine çarpmasıyla takla attı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Şimşek kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay, saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1993'üncü sokak üzerinde yaşandı. Ergün Şimşek hafif ticari aracıyla kurban kesmek üzere yola çıktı. Şimşek yolda seyir halindeyken, bu sırada yan yoldan hızla gelen araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Şimşek'in kullandığı araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar Şimşek'in yardımına koştu. Kazada Şimşek'in burnu bile kanamadı. Olay yerine çağrılan çekici ile Şimşek'in aracı otoparka çekildi. "Kaldırıma vurdum ters döndüm" Yaşananları anlatan Şimşek, "Arabama lastiğin oradan vurdu. Bana vurduktan sonra bende kaldırıma vurdum ters döndüm. Ailemin yanına kurban kesmeye gidiyordum"dedi.
Aracın takla atma anı kamerada Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şimşek'in yönetimdeki araca diğer yoldan çıkan aracın çarpması daha sonra ise aracın takla atması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların takla atan araca doğru yardıma koşması var.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı