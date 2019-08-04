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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kurban kesim yerleri mercek altında Haberi

Kurban kesim yerleri mercek altında Haberi

Kesim yerleri

Kurbanlık Satışı Kurban Bayramı Misyon Kurban İbadeti Hayvan 

-Yapılan denetimler
-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Osmangazi Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde insan ve hayvan sağlığı açısından ilçedeki özel kesim noktalarını denetledi. Osmangazi Belediyesi, kurban bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini usûlüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kesilmesinin sağlanması için oluşturulan Kurban Denetim Komisyonu, ilçe genelindeki özel kurban kesim ve satış noktalarında kontrollerde bulundu. Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Sosyal Destek Hizmetleri ve Yapı Kontrol Müdürlükleri yetkililerinden oluşan komisyon, kesim yerlerini başta hijyen şartları olmak üzere genel kurallara uygunlukları açısından denetledi. Kesimin yanı sıra kurbanlık satışının da yapıldığı tesislerdeki hayvanların, sevk ve sağlık kontrolü belgeleri de incelendi. Denetimlerde görülen eksiklerin giderilmesi için ilgililere gerekli ihtarlar yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, kurban kesim yerlerinde vatandaşların kurban ibadetini usûlüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için detaylı incelemelerde bulunduklarını ifade etti.
Yaptıkları denetimlerde ilk olarak hijyenik şartlarda kesimin yapılıp yapılmadığı konusuna baktıklarını ifade eden Özdemir, “Kesim yapan işletmeler sağlık memuru veya doktor bulunduruyor mu, revir var mı, kesim yapan kişiler kasaplık belgesine sahip mi, kesim yerleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor mu, satılan hayvanların küpesi ve karnesi var mı, bu hayvanlar çevreye zarar veriyorlar mı gibi birçok hususta incelemeler yapıyoruz. Eksik olan hususların bayrama kadar tamamlanması için gerekli ikazları yapıyoruz. Bu denetimlerimizi bayram boyunca sürdüreceğiz” dedi.

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