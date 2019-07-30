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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kurban bıçakları bilenmeye başladı

Kurban bıçakları bilenmeye başladı

bıçak bilenmesinden görüntü

Asad Kurban Bayramı Kesk 

-bıçaktan detay
-satırdan detay
-bıçakçı ile röportaj

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de yıllardır kurban bayramı öncesi bıçak bileyen Asaf Yüksel bu sene işlerin az olduğunu söyledi.

Geçen yıl Kurban Bayramına 2 hafta kala işlerin arttığını bu sene ise pek müşteri gelmediğini ifade eden Yüksel: “Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Bizim işler geçen seneye göre azaldı. Gecen sene bu zamanlar günde 50 ila 100 bıçak geliyordu, şimdi ise 10 ila 20 arası geliyor. Haftaya işlerin artmasını umut ediyoruz” dedi.
Paşa Cami yanında Bıçak Bileyen Asaf Yüksel, bıçakları 3 liradan, satırları ise 5 liradan bilediklerini belirterek: “Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getiriyoruz. Bileyleme özenle yapılmalıdır. Bıçak keskin olmadır ki kurbana eziyet olmasın” Piyasada orijinal görünümlü sahte bıçaklar satıldığını ifade eden Yüksel: “Vatandaşların kurban bıçağı alırken bu konuya dikkat etsin. Güvendikleri yerlerden bıçak alsınlar. Her bıçak orijinal değildir. Dolandırıcıların ağına düşmesinler” diye konuştu.

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