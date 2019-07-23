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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterle trafik denetimi Haberi

Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopterle trafik denetimi Haberi

Helikopterle denetim

Trafik Kuralları Askeri Helikopter Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Hatalı Sollama 

-Araçların durdurulması

( KASTAMONU )- Helikopter destekli uygulamada 232 araç kontrol edildi KASTAMONU

- Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en aza indirgenmek için askeri helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan 10 araca cezai işlem uygulandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kastamonu-İnebolu karayolu, Kastamonu-Ağlı karayolu ve Kastamonu-Devrekani karayolu güzergahında yaşanan kazaları en aza indirebilmek için helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Sikorsky helikopterinde destek verdiği trafik ve asayiş uygulamasında 232 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 10 araca ise cezai işlem uygulandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, güzergah boyunca oluşturulan trafik uygulama noktalarına jandarma trafiğe ait Skorsky helikopterle denetim yapıldı. Helikopterden izlenilen yolda, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler denetim yapan ekiplere bildirildi.
Kural ihlalleri Sikorsky helikopterle tespit edildi Yapılan denetimlerde Jandarma Trafik Helikopteri vasıtasıyla, ‘hız, cep telefonuyla konuştu, emniyet kemerini takmama, sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme’ gibi ihlaller tespit edildi. Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı. 10 araca trafik cezası kesildi Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 232 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 10 araca trafik cezası uygulandı. Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi. (Vİ-GY
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