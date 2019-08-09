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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kurban Bayramı öncesinde Çamlıca Gişeler’de sıkı trafik denetimi Haberi

Kurban Bayramı öncesinde Çamlıca Gişeler’de sıkı trafik denetimi Haberi

Denetimler

Para Cezası Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Farkındalık Trafik Denetimi 

-Araçların aranması
-Köpek
-Polis ve jandarma
-Köpekli sürücüye ceza verilmesi
-helikopter

( İSTANBUL )- Kucağında köpeğiyle araç kullanan sürücüye ceza İSTANBUL

- Kurban Bayramı öncesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından Çamlıca Gişeler’de trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde araç sürücülerine uyarılarda da bulunuldu. Uygulama kapsamında durdurulan bir araç sürücüsüne, kucağında köpeği ile beraber araç kullanması sebebiyle ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından, Havacılık Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla Çamlıca Gişeler’de trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında otobüs, kamyon, otomobil gibi araçlar durduruldu. Araçların bagajları ve içerisi, özel eğitimli arama köpeği ile arandı. Uygulama kapsamında sürücülerin emniyet kemeri kullanımları da denetlendi. Aynı zamanda helikopterle havadan da denetimin yapıldığı uygulamada sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Uygulamada, kucağında köpeğiyle beraber seyir halinde olduğu belirlenen bir sürücü durduruldu. Sürücüye bu hareketinden dolayı para cezası verildi.
Ayrıca sürücülere, İçişleri Bakanlığı tarafından farkındalık oluşturma amacıyla başlatılan ve çocukların çektiği ‘emniyet kemeri’ temalı videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak katılabilecekleri bir kampanyaya ait tanıtım broşürleri de dağıtıldı. (MB-EY-
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