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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi

Helikopterden görüntüler

Polis Trafik Denetimi Polis Ekipleri Helikopter 

-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul genelinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda helikopter ile havadan denetim de yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri tarafından İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak trafik denetimi yapıldı. Denetimlere, çok sayıda ekip katılırken helikopter ile havadan denetimler de gerçekleştirildi.
Tem Otoyolu ve Çamlıca Gişeler üzerinde gezen helikopter sürücüleri denetledi. Şerit ihlalleri ve trafikte uygunsuz şekilde seyreden araçlar için ise karadaki polis ekiplerine bilgi verildi.
(HK-
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