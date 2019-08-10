Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kurban Bayramı’nın gelmesiyle vatandaşlar bıçakçı esnafının yolunu tuttu İzle

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle vatandaşlar bıçakçı esnafının yolunu tuttu İzle

Bıçakçıdan genel görüntü

Bıçakçılık Uttu 

-Malzemelerden farklı farklı detaylar
-Bıçaklardan detay
-Bıçak bileme işlemi yapılırken genel görüntü
-Bıçakçıdan röportaj
-Kılıçtan genel detay

( DENİZLİ -ÖZEL)- Kurban kesimi için vatandaşlar 'Yatağan' bıçaklarına yoğun talep gösteriyor- Kurban Bayramı’ndan dolayı bıçakçılarda satışlar yoğun DENİZLİ

- Denizli’de Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafından büyük yoğunluk oluşurken, vatandaşlar yeni bıçak alımı ile birlikte bıçak bileme işleri içinde sabah saatlerinden itibaren bıçakçı esnafının yolunu tuttu. Denizli’de 35 yıldır bıçakçı esnafı olarak çalışan Mustafa Yurttürk, Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte imalatını bitirdiği bıçakları satarken bir yandan da vatandaşların bıçak bileme işlemlerini yapıyor. Yurttürk yaklaşık 800 yıllık tarihi geçmişi olan ‘Yatağan Bıçağı’ da imal ediyor. Kurban Bayramı’nın gelmesi ile birlikte bıçak satışlarının arttığını belirten Yurttürk 11 aylık imalatın ardından yaklaşık bir aydır ise bıçak bilediklerini ifade etti.
Atalarından kalan mirasla bıçakçılık mesleğini devam ettirdiğini vurgulayan bıçak ustası Yurttürk, “Yatağan bıçağının yaklaşık 800 yıllık bir tarihi geçmişi var. Atalarımızdan bize miras kaldı. Onlarla gurur duyuyorum. Gerçekten güzel bir meslek. Şimdi biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Kaliteli bıçak yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Satışlarımızda çok fazla artış var. Ben 29 senedir aynı yerde olduğum için her sene artıyor. Bu sene duyan geldi. Ondan dolayı artış var. Toplamda 35 senedir vatandaşlara hizmet veriyoruz” dedi.
11 aylık imalatın ardından satış ve bileme zamanı Yoğun talepten memnun olduğunu dile getiren Yurttürk, sadece kendi işlerinin değil diğer bıçakçı esnafının da işlerinin de yoğun olduğunu ifade etti.
Yurttürk, “Şu sıralar bıçaklar en çok bilenmek için geliyor. Satış için de var tabi ki. Ama bir aydır aşağı yukarı en çok bilenme siparişleri alıyoruz. Biz imalat yapıyoruz, imalat hemen hemen bitti. 11 ay boyunca imalat yaptık. Talepten memnunuz" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı