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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kurban Bayramı’nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı İzle

Kurban Bayramı’nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı İzle

Uygulama noktasından detay

-Araçların ve sürücülerin denetlenmesi
-İl Müdür Yardımcısının açıklaması

( ERZURUM )- Erzurum’da 9 bin 806 araç denetlendi, bin 831 sürücüye cezai işlem uygulandı ERZURUM

- Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce Kurban bayramı tatili boyunca 9 bin 806 araç denetlendi. Denetimlerde bin 831 sürücüye cezai işlem uygulandı. Erzurum bölge genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca Trafik ekipleri denetimlerini sürdürdü. Ramazan bayramı tatiline oranla yaşanan kazalarında yüzde 10 oranında azalma görülürken, 52 ekip 200 personel ile muhtelif noktalarda 24 saat aralıksız denetimlerini sürdürdü. Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Murat Parmaksızoğlu ile birlikte yaptığı açıklamada, Trafikte kazaların önlenmesi konusunda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, yaklaşık 10 bin aracın denetlendiği ve kusurlu 1831 sürücü hakkında cezai işlem uygulandığı açıkladı.

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