Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimleri arttırıldı

- Kurban Bayramı dönüşü Bilecik-İstanbul karayolundaki kontrol noktasında trafik denetimi yapıldı. Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Emniyet Müdür Vekili Cüneyt Yaman ile birlikte Bilecik-İstanbul kar yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimine katılarak, İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildiğini anımsattı. “Maksat, trafikte can kayıplarını azaltmak” Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen burada yaptığı açıklamada, maksatlarının trafikte can kayıplarını azaltmak olduğunu ifade ederek, “Amacımız, denetimlerde sürücülerimizi yoğun trafik olan bayramlarda trafik bilincini artırmak. Özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmek. Denetimlerde, sürücülerimizde ve vatandaşlarımızda yüksek bir bilinç oluşmaya başladığını gördük. Farkındalık oluşmaya başlamış durumda. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ne kadar bilinçlendirebilirsek trafik kazalarımız azalacaktır. Bilecik bu anlamda Türkiye'de ön sıralarda yer alıyor. Her kademede görev alan emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum. İnsan olduğu sürece kampanyalar devam edecektir. Maksat, trafikte can kayıplarını azaltmak. Valiliğimizce 'Telefonda değil trafikte kalın' ve 'Emniyet kemeri hayat kurtarır' sticker ile sürücülerimize gerekli uyarılar yapılmıştır” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Vali Vekili Taşdöğen, bayram süresine Bilecik genelinde maddi hasarlı ve yaralamalı 4 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi. Emniyet ve jandarma ekipleri, çocuklarla birlikte araçlara sticker yapıştırırken, ''#KemerinSesGetirsin'' hashtagi ile ödüllü video yarışmasına katılmaları için broşür dağıttı.

