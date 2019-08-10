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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kurban alacaklar arefe gününde yoğunluk oluşturdu

Kurban alacaklar arefe gününde yoğunluk oluşturdu

Kurban alacaklar arefe gününde yoğunluk oluşturdu

Arefe Günü Hayvan Pazarı Hayvan 

-Hayvan pazarında arefe günü yoğunluğu
-Yapılan satışlar
-hayvanlardan genel detaylar
-Yapılan açıklamalar

( ŞANLIURFA )- Hayvan pazarında arefe günü yoğunluğu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da Kurban Bayramı'na saatler kala hayvan pazarında yoğunluk arttı. Kentte, yoğunluğun yaşandığı pazara sabahın erken saatlerinde gelen ve uygun fiyata kurbanlık almayı amaçlayan vatandaşlar ellerindeki hayvanları bitirmeye çalışan satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı. Arefe günü olması nedeniyle yoğunluk olduğunu belirten Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi, iyi bir hayvan almak isteyenlerin son güne kalmaması gerektiğini söyledi.

Fiyatlarda da değişimin olmayacağını aktaran Çiftçi, “Kurban alacaklar son güne kalmayın. Yoğunluk oluşmaması için bir an önce gelip kurbanlarınızı alın. Vatandaşlar fiyatlar ucuzlayacak diye beklemesin. Türkiye genelinde fiyatlar ucuzlamayacak. Kurban alacaklar da fiyat konusunda üreticilerimize yardımcı olsunlar. Besicilerimizin alın terinin karşılığı verilmelidir” ifadelerini kulandı. (BB-
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