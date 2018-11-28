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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuran Kursunda kablo ve muslukları böyle çaldılar

Kuran Kursunda kablo ve muslukları böyle çaldılar

Şahsın kablo çuvalını omuzlaması

Polis Uyuşturucu Akalan Kamera Hırsız 

-Pencereden içeri atlaması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı İSTANBUL

- Sultanbeyli’de bir Kuran Kursundan kablo ve musluk çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Altınova Sokak’taki bir Kuran Kursunda meydana gelen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Binanın içinde ve bahçesinde bulunan elektrik kablolarını çalarken görüntülenen şahıs, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, “uyuşturucu kullanmak” ve “hırsızlık” gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ferhat K. olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kursun içindeki kablo rulosunu çalan şahıs, pencereden bahçeye atlıyor. Daha sonra bahçede kablo dolu çuvalı omuzlayarak etrafı kontrol ediyor ve kaçıyor. Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖY-
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