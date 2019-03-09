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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuralsız özel halk otobüsü şoförünün yaptığı pes dedirtti

Kuralsız özel halk otobüsü şoförünün yaptığı pes dedirtti

-Kuralsız özel halk otobüsü şoförünün kavşaktan çıkışı

( ANKARA ) ANKARA

İsaf Araç Kamerası Kamera Halk Otobüsü Dikkatsiz Sürücü 


- Ankara’nin Beypazarı ilçesinde ailesiyle birlikte misafirliğe giden Ali Zindil yönetimindeki aracın önüne çıkan dikkatsiz sürücünün görüntüleri araç kamerası tarafından kaydedildi. Beypazarı’nda ailesi ile birlikte misafirliğe giden Zindil'in aracının önüne, ilçenin ana caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta 06 BEZ 082 plakalı özel halk otobüsü şoförü, Zindil'e yeşil ışık yanmasına rağmen kavşaktan çıktı. Ailesi’de arabada bulunan Zindil, ani fren yaparak zor bir şekilde durdu, tepkisini ise uzun süre kornaya basarak dile getirdi. O anlar da araç kamerasından an be an kaydedildi. Zindil, özel halk şoförünün telefonla konuştuğunu da iddia etti.
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