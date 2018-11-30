Kuralları böyle ihlal ettiler

-Bir servisin tramvay yolunu işgal etme anından görüntü

-Görüntüler sosyal medyadan alındı



( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de seyir halindeyken trafik ihlali yapan araçlar bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir belediye halk otobüsü Anadolu Üniversitesi’nin önünde bulunan ışıklarda araçlara kırmızı ışık yayalara da yeşil ışık yanmasına rağmen bilinçsizce ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçiyor. Bir diğer görüntüde ise Borsa Bulvarı istikametinde giden bir servis şoförü, asfalt yol yerine uyanık davranarak tramvay yolundan ilerliyor. Kameraya yansıyan trafik ihlallerinde herhangi bir kaza yaşanmazken sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören vatandaşlar yapılan ihlallere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan gönderinin altına, "Belediye otobüsleri serbest, onlar özgür", "Onlar paşa laf yok, hep yeşil" gibi çeşitli yorumlar yazarak tepkilerini gösterdi.

