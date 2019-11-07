Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurallara uymayan sürücülere 'havadan' ceza yağdı Haberi

Kurallara uymayan sürücülere 'havadan' ceza yağdı Haberi

Helikopterin kalkış hazırlığı

Sürücü Belgesi Hatalı Sürücü Araç Kullanmak Emniyet Kemeri Trafik Denetimi 

-Kalkışı
-Kentin görüntüsü
-Ekiplere anons yapılması
-Helikopterden görüntü
-Kadın pilot
-hatalı sürücülerin bildirilmesi
-Bildirilen aracın durdurulması
-Ceza yazılması
-Karayolu ve trafik
-Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün bildirilmesi
-Durdurulması ceza kesilmesi
-Helikopter
-Denetimdeki ekipler
-Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesilmesi

( ADANA ) Kurallara uymayan sürücülere "havadan" ceza yağdı- Adana'da helikopterli trafik denetiminde 48 sürücüye toplam 10 bin 849 lira para cezası kesildi ADANA

- Adana'da helikopter destekli trafik denetiminde 48 sürücüye toplam 10 bin 849 lira para cezası kesildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Otoyol ve Şehirlerarası yol güzergahında havadan helikopter ile trafik denetimi yapıldı. Denetimde, şerit izleme, yakın takip, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak ve diğer kural ihlali yapan araçlar üzerinde Adana ile Mersin sınırları içerisinde otoyol güzergahında yapılan denetimler sonucunda 31 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 9 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmak, 6 sürücüye yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, kayacak, sızacak, gürültü çıkaracak şekilde yükleme yapmak, 2 sürücüye yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak kurallarına riayet etmemek maddelerinden toplam 10 bin 849 TL cezai işlem uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı