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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kural tanımamanın bedeli ağır oldu...Mardin’de kurallara uymayan sürücülere bir ayda 1 milyon 651 bin 229 TL para cezası kesildi İzle

Kural tanımamanın bedeli ağır oldu...Mardin’de kurallara uymayan sürücülere bir ayda 1 milyon 651 bin 229 TL para cezası kesildi İzle

-Polis kamerası-

Trafik Kazası Araç Sayısı Araç Plakası Trafik Cezası Trafik Cezaları 

-Drone ile yollardan görüntüler
-Polis denetiminden görüntüler
-Kontrol noktasından detay

( MARDİN ) MARDİN

- İçişleri Bakanlığı talimatları ile geçtiğimiz ay artan denetimler kural tanımayan sürücülere pahalıya mal oldu. Ekim ayı içerisinde meydana gelen 183 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 111 kişi de yaralandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü kural ihlali yapan ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere 1 milyon 651 bin 229 TL para cezası kesti. Trafik denetimleri aynı zamanda drone ile havadan da görüntülendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trafik kazalarının terör kadar can sıktığını belirtmesi üzerine ’Bu yolda hep birlikteyiz’ sloganı ile başlattığı yeni projeyle Mardin’de yapılan denetimlerde sürücülere ceza yağdı. Mardin’de 2018 yılının Ekim ayında meydana gelen trafik kazalarının bilançosu ağır oldu. Buna göre, bir ay içerisinde Mardin merkezde 183 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 111 kişi de yaralandı. Maddi hasarlı kaza sayısı ise 104 olarak kayıtlara geçti. Aynı ay içerisinde araç sürücüleri de trafik cezalarından nasibini aldı. Buna göre, 2 bin 600 sürücüye ceza uygulanırken, 3 bin 585 araç plakasına da ceza yazılarak, toplamda 6 bin 185 trafik cezası uygulanmış oldu. Toplam para cezası miktarı ise 1 milyon 651 bin 229 TL oldu. Ekim ayında alkollü araç kullandıkları için 42 kişi, uyuşturucu kullandığı için 2 kişi olmak üzere toplamda 44 kişinin ehliyetine el konuldu. Trafikten men edilen araç sayısı ise 370 olarak kayıtlara geçti.
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