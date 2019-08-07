Kural ihlali yapan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil vatandaşa çarptı Haberi

-yaralının ambulansa alınıp götürülmesi

-çarpan araç

-vatandaşın kazayı anlatması



( ANTALYA -ÖZEL)- Yaya geçidini kullanan kadın hastanelik oldu ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Arslan’ın kullandığı 07 EF 220 plakalı otomobilin, Ilıca-Kumköy kavşağında akaryakıt istasyonu önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Emine Kocabaş isimli yayaya çarptı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yayaya çarptıktan 10-15 metre ileride durabilirken, ağır yaralanan Emine Kocabaş, ambulans ile Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kocabaş, Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

