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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kural ihlali yapan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil vatandaşa çarptı Haberi

Kural ihlali yapan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil vatandaşa çarptı Haberi

yaralıya müdahale

Işık İhlali Akaryakıt İstasyonu Aşırı Hız Yaya Geçidi Kadın Hasta 

-yaralının ambulansa alınıp götürülmesi
-çarpan araç
-vatandaşın kazayı anlatması

( ANTALYA -ÖZEL)- Yaya geçidini kullanan kadın hastanelik oldu ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Arslan’ın kullandığı 07 EF 220 plakalı otomobilin, Ilıca-Kumköy kavşağında akaryakıt istasyonu önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Emine Kocabaş isimli yayaya çarptı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yayaya çarptıktan 10-15 metre ileride durabilirken, ağır yaralanan Emine Kocabaş, ambulans ile Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kocabaş, Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi.
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