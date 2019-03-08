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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopterinden kaçamadı

Kural ihlali yapan sürücüler jandarma helikopterinden kaçamadı

Denetim görüntüsü

Kural İhlali Jandarma Bild Helikopter 

-Fotoğraflar

( BURSA )- Bursa jandarmadan helikopterli denetim BURSA

- Bursa Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, trafikte kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle havadan tespit edip ceza yağdırdı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birçok noktada kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı. Trafik yoğunluğu yaşanan noktalarda denetim gerçekleştiren helikopterdeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri tek tek tespit ederek yer ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin kullandığı araçları durduran ekipler, gerekli idari işlemleri yapıp ceza kesti. Havada denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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