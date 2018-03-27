Kuraklıktan kavrulan Harran suya kavuştu İzle

-kanal merkezinden görüntüler

-su kapağının açılması

-akan su

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( ŞANLIURFA ) - Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası ile Mardin’e su verilmeye başlandı ŞANLIURFA



- Sonbahar ve kış ayları ile ilkbaharda yeterli yağış olmadığı için kuraklıkla mücadele eden Harran Ovası ve Mardin’e su verilmeye başlandı. 2017 ile 2018 yılının ilk aylarında yeteri kadar yağır olmadığı için kuraklıkla mücadele eden Harran Ovası ile Mardin’e Atatürk Barajı'ndan su verilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa Tünelleri Kontrol Merkezindeki kapaklar açılarak Mardin Kanalı ile Harran Ovası Kanalına su aktarıldı. Yetkililer, kurak bir dönem geçmesine rağmen kanallara zamanında su verildiğini ifade etti.



