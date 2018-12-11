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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kuraklıkla boğuşan Kilis’te yağış vatandaşların yüzünü güldürdü Haberi

Kuraklıkla boğuşan Kilis’te yağış vatandaşların yüzünü güldürdü Haberi

Kilis kent merkezinden görüntüler

Yağışlı Hava İçme Suyu 

-Yağan yağmurda seyir eden araçlar
-Yağmurdan kent merkezinden görüntüler
-röportajlar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- 3 yıldır kuraklıkla mücadele eden Kilis’te son haftalarda etkili olan yağışlı hava vatandaşların yüzünü güldürdü. Kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısının yaşandığı, yazın evlere suyun 3 günde bir kere verildiği Kilis'te yağış etkili oluyor. Tarım arazilerinin sulanması konusunda da sorunların yaşandığı kentte yağış vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar bol yağış sayesinde kuraklık sorunun çözüldüğünü, geçen yıl içme suyunda büyük sıkıntı yaşandığını, bu yıl geçen yıla orala 3 misli yağmur yağdığını ifade etti.
Geçen yıl 1 Ekim-11 Aralık tarihleri arasında metrekareye 64.8 kilogram yağmur yağarken, bu yıl ise aynı tarihler arasında metrekareye 188.9 yağış düştü.
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