Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kurada yakının numarasını çeken çocuğa cüzdanından para çıkarıp verdi

Kurada yakının numarasını çeken çocuğa cüzdanından para çıkarıp verdi

Salondan görüntü

Personel Alımı Çekim Cüzdan Şahit Kura Çekimi 

-Kura çekimi
-Küçük çocuğun numarayı çekmesi
-İsmi öğrenilemeyen adamın cüzdanındaki parayı çocuğa vermesi
-Çocuğun annesinin yanına gelmesi
-Elindeki paradan görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta İl Özel İdaresi'ne personel alımı kurasını takip eden adam, kura da yakının isminin çıktığı numarayı çeken çocuğa cüzdanındaki tüm parasını verdi. Zonguldak İl Özel İdaresi personel şirketine alınacak olan 30 kişi için başvuru yapan 255 kişi arasında Noter huzurunda Valilik Toplantı Salonunda Vali Ahmet Çınar'ın ve başvuru yapanların huzurunda kura çekimi gerçekleşti. Kura çekiminde Meriç Sönmez isimli çocuk toplardan Dilek Ulubay Özyol isimli kişinin numarasını çekmesinin ardından Özyol'un ismi öğrenilemeyen bir yakını, cüzdanını çıkartarak cebimdeki tüm parasını küçük çocuğa verdi. O anlara şahit olanlar ise kısa süreli gülüşme yaşadı. Öte andan salondaki Ertan Demirok, şoför olarak iş müracaatında bulunduğu halde listede adının bulunmamasına tepki gösterdi. Ehliyetinin yetersizliği gerekçe gösterilen Ertan Demirok, Vali Ahmet Çınar tarafından listeye eklendi. Ancak bu da sorunu çözmeyince, şoför alımı için kuranın yarın çekileceği açıklandı. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "D ehliyeti olanlar listeye alınmamış, D ehliyeti olanlar kamyon kullanabilir. Eksik olduğu için şoför kurası yarına kaldı" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı