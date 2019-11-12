Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluşmaya başladı - ARDAHAN
- Nehirden görüntü - Oluşmaya başlayan buzdan görüntü - Vatandaşlardan Berkant Ezer'in konuşması Ardahan Ardahan 'da gece etkisini gösteren soğuklardan dolayı kent içinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehirdeki buz tabakasının özellikle garajlar mevkisinde yoğunlaştığı gözlendi.Vatandaşlardan Berkant Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kura Nehri'nin donduğunu belirterek, "Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştuğunu gördük, bundan sonra bu buz tabakası kalınlaşır." dedi.
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