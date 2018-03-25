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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kura nehri taştı, Ardahan Ovası su altında kaldı Haberi

Kura nehri taştı, Ardahan Ovası su altında kaldı Haberi

-Kura nehrinin taşması sonucu sular altında kalan Ardahan ovasından görüntü

Ölümsüz Sağanak Yağış Tarım Yağan Yükselen 

--Vatandaşlar ile röportaj
--DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da karın erimeye başlaması ve sağanak yağışın etkisiyle debisi yükselen Kura Nehri taşınca Ardahan Ovası'nın yarısı sular altında kaldı. Ardahan'ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Taşan nehir, Ardahan Ovası'nın yarısını sular altında bıraktı. Vatandaşlar taşan nehirde selfie yaparak bu anı ölümsüzleştirdi. Kura Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri ise sular altında kaldı. Su seviyesi giderek yükselen Kura nehri, bölgede bulunan evler için büyük tehdit oluşturmaya başladı.
Karların erimesi ve yağışlarla birlikte su seviyesinin daha da yükselmesi ev sahiplerini de tedirgin etti. Çayır ve meraları kaplayan suyun daha da yükseleceğini belirten vatandaşlar, evlerin sular altında kalabileceğini belirtti.
Çağdaş Evgin isimli vatandaş, kar sularının erimesiyle taşan Kura Nehri'nin Ardahan Ovasını göle çevirdiğini ve doyumsuz bir güzelliği ortaya çıkardığını söyleyerek, ''Havaların ısınmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi Türkiye'nin en yüksek platosu olan Ardahan platosu karların erimesi ve son günlerde yağan yağmurun da etkisiyle coştu. Doğal olarak Ardahan ovasının yarısı sular altında kaldı. Bizde ailemizle birlikte Kura nehri kenarında gezerek bu doyumsuz manzarayı izliyoruz.'' Şeklinde konuştu.
Kura Nehri'nin taşması vatandaşlara da selfie malzemesi oldu. Taşkın sonucu ortaya çıkan manzarayı fırsat bilen vatandaşlar, selfie yaparak bu anı ölümsüzleştirdi.
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