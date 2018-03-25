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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kura Nehri taştı - ARDAHAN Haberi

Kura Nehri taştı - ARDAHAN Haberi

- Taşan Kura Nehri ve Ardahan Ovası'ndan görüntüler - Yürüyen vatandaşlar - Sular altında kalan ağaçlardan görüntü - Vatandaşlardan Çağdaş Evgin'in konuşmasıKura Nehri taştı - Ardahan 'da kent merkezinden geçen Kura Nehri, sağanak ve kar birikintilerinin erimesi sonucu taştıARDAHAN (AA) - Ardahan kent merkezinden geçen Kura Nehri'nde taşkın oluştu.Alınan bilgiye göre, kar birikintilerinin erimesi ve gece etkili olan sağanağın etkisiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası bölgesinde taştı.Ova, Lezzet - i Kür mevkisinde göle dönüştü. Tarım arazileri için sorun oluşturmayan taşkın, güzel manzara oluşturdu.Söz konusu görüntüyü izlemek isteyen vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek Kura Nehri kıyısına geldi.Vatandaşlardan Çağdaş Evgin, manzaranın güzel olduğunu belirterek, "Bunu, Türkiye'nin diğer illerindeki insanların da görmesini isteriz. Biz de bunu fırsat bilerek gezmeye geldik. Manzara harika." dedi.

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