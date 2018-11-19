Kura Nehri dondu - ARDAHAN İzle

- Donan Kura Nehrinden detay - Konuşan vatandaşKura Nehri dondu - Ardahan il merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyi büyük ölçüde buzlarla kaplandıARDAHAN (AA) - Ardahan il merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyi büyük bölümü dondu.Kentte, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi.Dondurucu soğuklarla birlikte Kura Nehri'nin yüzeyi büyük bölümü dondu. Ardahan 'da günün en yüksek hava sıcaklığı ise, 5 derece olması öngörülüyor.Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya karşı uyarırken, soğuklarla birlikte ağaç ve yapraklarda kırağı oluştu.