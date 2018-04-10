"Kur'an'ını al gel" etkinliği - BATMAN - Türkiye Kardeşlik Birliği Batman İl Başkanı Şehmus Temiz açıklama - Kuran'ı Kerim okuyanlardan detay - TÜRKAB Batman İl Başkanı Temiz: - "Birçok İslam toprağında yaşanan kıyımları lanetliyor, Kur'an şemsiyesi altında toplanıp birlik olmaya, Kur'an'ı okuyup anlamaya, ondaki büyük gücü keşfetmeye davet ediyoruz"BATMAN (AA) - Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Batman İl Başkanı Temiz, "Birçok İslam toprağında yaşanan kıyımları lanetliyor, Kur'an şemsiyesi altında toplanıp birlik olmaya, Kur'an'ı okuyup anlamaya, ondaki büyük gücü keşfetmeye davet ediyoruz." dedi. Turgut Özal Bulvarı'ndaki Atatürk Parkı'nda, Afganistan'da savaş uçaklarıyla medreseye gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan hafız çocukların yanı sıra Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde rejim saldırıları ile öldürülen sivillere dikkat çekmek için "Kur'an'ını al gel" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar "Biz öldürülmekle bitmeyiz", "Kur'an'ı kana bulayan katiller mazlumların kanında boğulacaksınız", "100 hafızımın kanı 100 hafız okulu olarak yeşerecek", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır", "Taliban dediler Müslümanları katlettiler" dövizleri taşıdı.TÜRKAB Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, yaptığı konuşmada, Afganistan'da medrese öğrencilerinin hafızlık merasiminin savaş uçaklarıyla bombalanması sonucu 100 hafız çocuğun şehit edildiğini, bu saldırıda asıl hedefin İslam ve Kur'an olduğunu söyledi.
Kur'an'ı yaşamayan her milletin kaybetmeye mahkum olduğunu ifade eden Temiz, şunları kaydetti:"Afganistan'da, Doğu Guta'da, Mısır'da Filistin'de, Arakan'da, Türkistan'da ve daha sayamadığımız birçok İslam toprağında yaşanan kıyımları lanetliyor, tüm kardeşlerimizi, Kur'an şemsiyesi altında toplanıp birlik olmaya, Kur'an'ı okuyup anlamaya, ondaki büyük gücü keşfetmeye davet ediyoruz. Kur'an'ı yaşamayan her millet, kaybetmeye mahkumdur." - "Kur'an'dan korkuyorlar"İslam coğrafyasında Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını vurgulayan Temiz, şunları kaydetti:"Çünkü kurmak istedikleri zulüm imparatorluğunun önündeki tek engel Kur'an'dır. Onlar güçten, silahtan, teknoloji ve istihbarattan değil Kur'an'dan korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki asıl güç Kur'an'dır. Bir sinede Kur'an varsa, onu hiçbir silah, güç ve istihbarat sindiremez, sömüremez, öldüremez."Yapılan açıklamanın ardından etkinliğe katılanlar 15 dakika Kur'an okudu.