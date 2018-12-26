Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı - MUŞ

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı - MUŞ

Yarışmadan genel görüntülerİl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci konuşmasıKuran oyukan öğrencilerden görüntüler Muş 'ta Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldıMUŞ (AA) - Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelindeki 7 anadolu imam hatip lisesinin katılımıyla Kur'an - ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen yarışmada yaptığı konuşmada, yeni nesilleri Kur'an - ı Kerim'e göre geleceğe hazırlamanın önemine değindi.Kentte yeni imam hatip okullarının açıldığını ifade eden İlci, "Bu okullarımızda okuyan her bir öğrencimiz inanıyorum ki gelecekte bu şehrin aydınlık yüzü olacaktır. Bu anlamda açılan her bir okulumuz bizim için anlamlıdır, değerlidir, hayati bir öneme sahiptir." dedi.
İmam hatip okullarındaki başarılarının her geçen gün arttığını belirten İlci, "Gerek tıp fakültesini kazanan öğrencilerimiz olsun, gerek diğer fakülteleri kazanan öğrencilerimiz olsun bakıyoruz ki birçok öğrencimiz, imam hatip okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizdir. Bu öğrencilerimiz ilimiz adına bir umut ışığı olmaya başladılar." ifadesini kullandı.Kentteki okul sayısının 70'e yükseldiğini aktaran İlci, çocukların eğitimleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.
Ardından yapılan yarışmada, Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ekrem Sayılgan birinci, Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mevlut Müjdeci ikinci, Muş Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Fatih Yıldırım da üçüncü oldu.Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Tıp Fakültesi İmam Hatip Okulları İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmenevi 

İlgili Foto Galeriler
FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!
Ege Üniversitesi'nde Mescit KriziEge Üniversitesi'nde Mescit Krizi
Tuncay Gürel Hayatını KaybettiTuncay Gürel Hayatını Kaybetti
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı