Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestre yoğunluğu

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( AĞRI ) - Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu AĞRI



- Ağrı Küpkıran Kayak Merkezi okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Karın geç yağması nedeniyle sezonu geç açan Küpkıran Kayak Merkezi son günlerde kayak severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle okulların ara tatile girmesiyle birlikte karnelerini alan öğrenciler tatilin tadını çıkarmak için Küpkıran Kayak Merkezine akın etti. “Dünya artık suni kar sistemine geçti” Karın bu yıl geç yağmasından dolayı sezonu geç açtıklarını ifade eden işletme sahibi Ali Yılmaz, “Bu sene doğa felaketinde dolayı Türkiye’nin birçok kayak tesisinde kar yok. Dünya artık suni kar sistemine geçti. Artık teknoloji kullanıyorlar. Doğa bozulduğu için kar sorunu yaşanıyor. Sadece burada değil Türkiye’nin her yerinde bu sorun yaşanıyor. Uludağ’da da şu an kar sorunu yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Gece kayağının gündüz kayağından daha heyecanlı olduğunu söyleyen Ali Yılmaz, ”Burada geceler uzun, biz gece kayağını da başlatacağız burada. İnsanlar gündüz çalışıyor. Geceler daha uzun olduğu için gece kayağını tercih edecekler. Kayak eğitiminde çocuklar için gece kayağı daha iyi olacak. Biz gece kayağını başlatırsak haftanın yedi günü kayak eğitimi verip belki de dünya sıralamasında daha iyi yerlerde olacağız” ifadelerini kullandı. “İran’dan bile buraya kayağa geliyorlar” Yarıyıl tatili ile beraber karnelerini alan öğrencilerin kayak merkezine ilgi gösterdiğini anlatan Ali Yılmaz, “Sömestr tatili başladı.

Özellikle öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından buraya büyük bir ilgi var. Herkes kayağa gelmek istiyor. Karnesinin puanına göre eğlenmek istiyor. Karnesi kötü olanında psikolojisini düzeltmek için buraya geliyorlar. Ağrı’da kayak sporu yapmak isteyen birçok insan var. İl ve ilçelerden hatta İran’dan bile buraya kayağa geliyorlar” şeklinde konuştu.

(MG-ÖB)



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