- KUNIB 7. Eğitim Fuarı Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de Başladı Haberi

-KU¨NI·B Başkanı PROF. DR. Ramazan Korkmaz Röp.

-Standlardan görüntüler

-Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral Konuşması

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( BAKÜ ) - KUNIB 7. Eğitim Fuarı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı BAKÜ



- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından düzenlenen Eğitim Fuarı başladı.

KÜNİB, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de üye üniversitelerin katılımıyla 7. Eğitim Fuarı başladı.

KÜNİB'e üye üniversitelerin eğitim olanaklarının tanıtıldığı organizasyona Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye’den 8 üniversite Rektörü, üniversite yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kurulusu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Fuar, Azerbaycan’daki öğrencileri Türkiye üniversiteleriyle buluşturarak, gençliğin üniversite seçimini daha bilinçli bir şekilde yapmasına katkı sunmayı hedefliyor. Amaçlarının güçlü bir birlik yaratmak olduğunu vurgulayan KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “Temel amacımız üzerinde yaşadığımız topraklar üzerinde düşünmek ve üzerinde yaşadığımızı toprakların gücünü buradaki bütün dostlarımızla, kardeşlerimizle geleceğe aktarmaktır. 14 ülkeden 160 üniversite birleşerek bölgemizi selamlamaktadırlar. Türkiye her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Türkiye yüksek eğitimdeki başarılarını, deneyimlerini kardeşleriyle paylaşmaya geldi buraya. Burada Türkiye’den seçkin üniversiteler var” dedi.

Kürsüde konuşma yapan Büyükelçi Erkan Özoral, “Bu anlamlı günde hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün Türkiye ve Azerbaycan tarihinde önemli bir gün. 100 yıl önce tarihi Mart Katliamı diye geçen o elim hadisenin yıldönümü. O dönemde Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına geldik. Azerbaycan’ın bağımsızlığını elde ettikten sonra Azerbaycan’ın kuruluşu için elimizden ne gelirse her türkü yardımı yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye’de yüksek eğitim gören Azerbaycanlı öğrencileri sayısı 15 bine ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda eminim ki bu sayı daha da artacaktır. Türkiye’nin eğitim sektöründe, yüksek eğitimde özellikle son 10-15 yılda kaydedilen gelişmeler bize bu konuda cesaret vermektedir. Eminim ki düzenlenen bu tür fuarlar da Türkiye’yi Azerbaycan’da daha çok tanıtacak, Türkiye’nin imkanlarını Azerbaycanlı öğrencilere sunmaya daha fazla yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı. Öte yandan fuara Türkiye’den 11 Azerbaycan’dan 6 olmak üzere toplam 17 üniversite katılıyor. (EK-

