Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandı

- Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandı

PKK'lıların görüntüsü

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Akalan Teröristler 


- Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu TSK destekli Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı. TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde düzenlenen operasyonda 2 PKK/YPG mensubunun yakaladığını açıkladı.
Suriye Milli Ordusu yayınladığı görüntüde, "Yakalanan 2 terörist, bölücü terör örgütleriyle 7 ay çalıştıklarını, pişman olduklarını ve terör örgütleri ile çalışan diğer teröristleri Suriye Milli Ordusu birliklerine teslim olmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Rasulayna Türk Bayrağı AsıldıRasulayna Türk Bayrağı Asıldı
Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı