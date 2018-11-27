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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde insan kemikleri gördü Haberi

Kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde insan kemikleri gördü Haberi

VATANDAŞ RÖPORTAJ

Polis Karya İnsan Kemikleri Salda Polis Ekipleri 

-KEMİK FOTOSU DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilde bir insana ait olduğu tespit edilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi 32 Evler mevkiinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kum üzerinde kafatası ve kemik parçaları buldu. Kemik parçalarını gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde koruma çemberi oluştururken, vatandaşlar ise gördüklerine inanamadı. Olay yerinde bulunan kafatası ve kemik parçaları insana ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (RŞ-
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