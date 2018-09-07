Kumruyu güneşten şemsiyeyle korumuştu - İZMİR

- Kumrudan detay - Erol Yörük ile röportaj - Veteriner Hakan Erdoğan ile röportaj - Muhtar Muharrem Kırıcı ile röportajKumruyu güneşten şemsiyeyle korumuştu - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, trafik ışıklarının üzerine yuva yapan kumrunun güneşten etkilenmemesi için şemsiye monte eden hayvansever ortaya çıktı - Erol Yörük: - "30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini izlemeye gelmiştim. Kar helvası yerken gördüğüm kumrunun sıcakta kalmasına gönlüm razı olmadı"İZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde trafik ışıklarının üzerine yuva yapan kumrunun güneşten etkilenmemesi için direğe şemsiye monte eden hayvansever Erol Yörük, "30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini izlemeye gelmiştim. Kar helvası yerken gördüğüm kumrunun sıcakta kalmasına gönlüm razı olmadı." dedi. Atatürk Caddesi'ndeki trafik ışıklarının üstüne yuva yapan kumrunun güneşten şemsiyeyle korunduğu haberinin ulusal medyada yayımlanmasının ardından herkesin merak ettiği hayvansever Erol Yörük ortaya çıktı.Veteriner Hekim Hakan Erdoğan'ın ulaştığı Erol Yörük (34), Demirdere Mahallesi'nde yaşadığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için ilçe merkezine geldiğini belirterek şöyle konuştu:"30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini izlemeye gelmiştim. Kar helvası yerken kafamı çevirdiğimde ışıkların üzerinde bulunan yerde gördüğüm kumrunun sıcakta kalmasına gönlüm razı olmadı. Hemen kar helvasını bırakarak bir işyerinden hem şemsiye hem de oraya monte etmek amacıyla bantla uzun sopa alarak kumrunun üstüne monte ettim. Daha sonra da rahat rahat kar helvasını yemeye devam ettim."Yaşadığı yerde hayvanlar için her zaman yiyecek bıraktığını, onların da bir canlı olduğunu vurgulayan Yörük, haberlerin yayımlanmasının ardından kendisinin arandığını duyduğunu, veteriner hekim ile hemen irtibata geçtiğini dile getirdi.Veteriner Hekim Hakan Erdoğan ise hayvanseveri bulmak için sosyal medyayı kullandığını hatta gazetelere ilan vermeyi de düşündüğünü aktararak "Kendisi bana ulaştı. Kendisini duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum." dedi. Demirdere Mahallesi Muhtarı Muharrem Kırıcı da örnek davranışından dolayı Yörük'e teşekkür etti.