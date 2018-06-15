Kumrunun kedilerle dolu evde yuva yaptığı yer şaşırttı İzle

-Yavru kumru detay (cep telefonu)

-Arife yanık konuşması (cep telefonu)



( ANTALYA ) - Antalyalı hayvansever kumrunun yuva yaptığı mutfağını kullanıma kapattı - Kumru, kedilerle dolu evdeki çaydanlık ısıtıcısının üzerine yuva yaptı - Balkon açıldıkça dolapların üzerinden tek tek dal taşıyıp ısıtıcının üzerine yuva yapan kumrunun yavrusu dünyaya geldi - Yuvanın olduğu yeri görünce şok olan ev sahibi, yavru kumrunun kedilere yem olmaması için mutfağını kullanmıyor ANTALYA



- Antalya’da bir kumru, kedi besleyen hayvanseverin evinin mutfağındaki çaydanlık ısıtıcısının üzerine yuva yaptı. Her mutfak balkonunun açılışında bir dal taşıyan annenin yavrusu da dünyaya geldi. Mutfağına girdiğinde şok olan ev sahibi, anne ile yavrusu rahatsız olmasın diye mutfağına dahi giremiyor. Evlerin balkonlarına, klima motoru yakınlarına yuva yapmasıyla bilinen kumrunun yuva yaptığı yer bu kez ev sahibini şaşırttı. Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık’ın evinin mutfağını yuva yapmak için seçen bir kumru, yaklaşık 1 ay önce balkon kapısı açıldıkça içeriye girip getirdiği dalları dolapların üzerinden taşımaya başladı.

Hayvansever ev sahibi Yanık ise, kumrunun yuva yapmaya çalıştığını fark edip zamanla balkonunu açık bırakmaya başladı.

Kumrunun nereye yuva yaptığı hakkında fikri olmayan Yanık, bir süre sonra mutfağın dolaplarından birinde yer alan çaydanlık ısıtıcısının üzerinde yuva ile içerisinde 2 adet kumru yumurtası olduğunu görünce şaşırdı. Yuvaya müdahale etmeyen Yanık, bir müddet sonra baktığında ise yumurtalardan birisinden yavru kumrunun dünyaya geldiğini gördü. "Mutfağımı kullanamıyorum" Şaşkınlık içerisinde olduğunu söyleyen Yanık, şuanda yavruya anne ve baba kumrunun baktığını söyledi.



Evde çok sayıda kedi beslediğini belirten Yanık, "Onlara av olmasın diye mutfağı kapalı tutuyorum. Anne ürktüğü için kendim de mutfağımı kullanamıyorum bir süredir. Bebeğimiz burada büyüyor, sanırım 3 ay kadar sonra uçabilecek ve o zaman yuvayı dışarıya taşımayı düşünüyorum" dedi.

"Hayvan sevgisini kedi köpekle sınırlamayalım" Yanık ayrıca, "Genelde sokakta kedi köpekleri görüyoruz ama hayatımızın içinde başka hayvanlar da var. O yüzden hayvan sevgisini kedi köpekle sınırlamayalım. Kuşlar, böcekler, atlar hepsi hayatımızın içerisinde artık. Bu şekilde kuşlar evinize yuva yaptığında bozmayın, çünkü onlar yumurtlayacak yer bulamıyorlar. Sizin evinizi seçerlerse bilin ki bereket getireceklerdir" şeklinde konuşarak, hayvanseverlere anlamlı bir mesaj gönderdi.

