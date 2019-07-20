Kumluca sahilinde yaralı bulunan caretta caretta telef oldu

-Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner Hekimi Sinan Ulusoy'un yaralı kaplumbağaya müdahalesi

-Emniyet Ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği ekiplerinin kaplumbağayı incelemesi

-Yaralı kaplumbağayı gören vatandaşın kovayla kaplumbağanın üzerine su dökmesi



( ANTALYA )- Kurtarma çalışmaları sonuç vermedi ANTALYA



- Antalya'nın Kumluca ilçesinde balık avlamak için sahile giden vatandaş tarafından yaralı caretta caretta bulundu. Yaralı kaplumbağa, tedavi için Dalyan Doğa Koruma Merkezine götürülmek için araca konulmak üzereyken telef oldu. başından ağar şekilde yaranan carettanın bir tekne tarafından çarpılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Edinilen bilgiye göre Kumluca Kum Mahallesi Obalar mevkiinde, balık avlamak için giden Serdar Sarı adlı vatandaş yaralı bir caretta caretta ile karşılaştı. Serdar Sarı, Kumluca belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy’u aradı. Veteriner Hekim Sinan Ulusoy, yaralı kaplumbağayı muayene etti. Ulusoy, kaplumbağanın yarasının büyük olduğunu görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliğini aradı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şube şefliği Ekipleri Kumluca Sahiline gelerek kaplumbağanın yarasını kontrol etti. Ekipler, yaralı kaplumbağayı Muğla Datça’daki Dalyan Doğa Koruma Merkezi'ne gönderme kararı aldı. Ancak kaplumbağa ekiplerin yola çıkma hazırlığı sırada telef oldu. Kumluca İlçe Emniyet Ekipleri de kaplumbağanın bulunduğu yere gelerek tutanak tuttular. Kaplumbağanın ya sürat teknesinin pervanesine çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

